Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина

Матч за пятое место Клубного чемпионата мира, который проходит в Катаре, между южнокорейским "Ульсан Хёндэ" и катарским "Аль-Духаиль" (1:3) стал знаковым для истории мирового футбола.

Это первый матч мужских команд под эгидой ФИФА, на котором работала женская бригада арбитров, сообщает Международная федерация футбола в "Твиттере".

?? History made at the #ClubWC ??



?? Brazilian referee Edina Alves Batista, supported by assistants Neuza Back and Mariana De Almeida, has become the first woman to take charge of a match at a senior men's FIFA tournament ? pic.twitter.com/RtpvT1PHNn — FIFA.com (@FIFAcom) February 7, 2021

Главный арбитр встречи - Эдина Алвес Батиста из Бразилии . Ассистировали ей также женщины - Неуса Бак и Марианна де Алмейда.

Кроме того, на этом матче ФИФА провела эксперимент с тестированием системы автоматической фиксации офсайда, сообщает championat.com.

Этот эксперимент носит неофициальный характер, но в дальнейшем может стать заделом для нового технологического прорыва в футболе.

Система автоматического определения офсайда отслеживает положение игроков на поле при каждой передаче, отличая футболистов по цвету экипировки и по номерам. В случае положения вне игры система автоматически рисует линию офсайда.

На сегодняшний день на официальных матчах эта линия рисуется вручную специалистами в кабине VAR.