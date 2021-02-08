Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина

?? Brazilian referee Edina Alves Batista, supported by assistants Neuza Back and Mariana De Almeida, has become the first woman to take charge of a match at a senior men's FIFA tournament ? pic.twitter.com/RtpvT1PHNn
Главный арбитр встречи - Эдина Алвес Батиста из Бразилии. Ассистировали ей также женщины - Неуса Бак и Марианна де Алмейда.
Кроме того, на этом матче ФИФА провела эксперимент с тестированием системы автоматической фиксации офсайда, сообщает championat.com.
Этот эксперимент носит неофициальный характер, но в дальнейшем может стать заделом для нового технологического прорыва в футболе.
Система автоматического определения офсайда отслеживает положение игроков на поле при каждой передаче, отличая футболистов по цвету экипировки и по номерам. В случае положения вне игры система автоматически рисует линию офсайда.
На сегодняшний день на официальных матчах эта линия рисуется вручную специалистами в кабине VAR.