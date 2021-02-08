Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина

Эдина Алвес Батиста вошла в историю.

Матч за пятое место Клубного чемпионата мира, который проходит в Катаре, между южнокорейским "Ульсан Хёндэ" и катарским "Аль-Духаиль" (1:3) стал знаковым для истории мирового футбола.

Это первый матч мужских команд под эгидой ФИФА, на котором работала женская бригада арбитров, сообщает Международная федерация футбола в "Твиттере".

?? History made at the #ClubWC ??

?? Brazilian referee Edina Alves Batista, supported by assistants Neuza Back and Mariana De Almeida, has become the first woman to take charge of a match at a senior men's FIFA tournament ? pic.twitter.com/RtpvT1PHNn

— FIFA.com (@FIFAcom) February 7, 2021

Главный арбитр встречи - Эдина Алвес Батиста из Бразилии. Ассистировали ей также женщины - Неуса Бак и Марианна де Алмейда.

Кроме того, на этом матче ФИФА провела эксперимент с тестированием системы автоматической фиксации офсайда, сообщает championat.com.

Этот эксперимент носит неофициальный характер, но в дальнейшем может стать заделом для нового технологического прорыва в футболе.

Система автоматического определения офсайда отслеживает положение игроков на поле при каждой передаче, отличая футболистов по цвету экипировки и по номерам. В случае положения вне игры система автоматически рисует линию офсайда.

На сегодняшний день на официальных матчах эта линия рисуется вручную специалистами в кабине VAR.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Игрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжкаИгрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжка
Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". ФутболПравнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандалГлава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандал
Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"
Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. ФутболУкраина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол
Международная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия ЕвропыМеждународная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия Европы
Назван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистикиНазван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики
Матч НБА был остановлен из-за конфликта ЛеБрона с болельщицейМатч НБА был остановлен из-за конфликта ЛеБрона с болельщицей
Селезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. ФутболСелезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. Футбол
Дом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в БретаниДом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в Бретани
Главный тренер Колоса ответил на вопрос об отчислении из команды Евгения СелезневаГлавный тренер Колоса ответил на вопрос об отчислении из команды Евгения Селезнева
Фаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отмененФаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отменен
В матче НХЛ Макдэвид забросил невероятную шайбу, обыграв всех хоккеистов "Торонто"В матче НХЛ Макдэвид забросил невероятную шайбу, обыграв всех хоккеистов "Торонто"
Украинские фаны не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020, - The TimesУкраинские фаны не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020, - The Times
Последние новости
Подгружаем последние новости