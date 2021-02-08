"Мерседес" объявил о подписании контракта с Хэмилтоном

Новый сезон англичанин проведет в немецкой команде.

Льюис Хэмилтон
Фото: "Мерседес"
Льюис Хэмилтон

Пресс-служба команды Формулы-1 Mercedes AMG Petronas Motorspor сообщила, что немецкая команда-автопроизводитель подписала новый контракт с Льюисом Хэмилтоном на сезон-2021.

Это будет уже девятый год сотрудничества сторон.

Британец завоевал в 2020 году свой седьмой титул в "Королевских гонках". По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошел легендарного немца по количеству побед, подиумов и поул-позишн в Формуле-1.

Отметим, что шесть из семи своих чемпионских титулов Льюис выиграл именно с "Мерседесом", а команда из Брэкли с ним завоевала семь Кубков конструкторов подряд, что также является рекордом серии.

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