"Мерседес" объявил о подписании контракта с Хэмилтоном

Новый сезон англичанин проведет в немецкой команде.

Фото: "Мерседес" Льюис Хэмилтон

Пресс-служба команды Формулы-1 Mercedes AMG Petronas Motorspor сообщила, что немецкая команда-автопроизводитель подписала новый контракт с Льюисом Хэмилтоном на сезон-2021.

Это будет уже девятый год сотрудничества сторон.

Британец завоевал в 2020 году свой седьмой титул в "Королевских гонках". По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошел легендарного немца по количеству побед, подиумов и поул-позишн в Формуле-1.

Отметим, что шесть из семи своих чемпионских титулов Льюис выиграл именно с "Мерседесом", а команда из Брэкли с ним завоевала семь Кубков конструкторов подряд, что также является рекордом серии.