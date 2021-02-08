У РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбе

В Объединенном мире борьбы (United World Wrestling, UWW) принято решение о переносе места проведения чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года, сообщает wrestlingua.

Предполагалось, что ЧМ-2022 состоится в Красноярске (РоSSия). Новое место проведения турнира - Белград (Сербия).

Решение напрямую связано с недавним вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария) - роSSийский спорт получил временную дисквалификацию за очередной допинговый скандал.

При этом турнир 2023, который должен был пройти в Сербии, состоится уже в РоSSии.