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2021-02-08
У РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбе
Первенство пройдет в Белграде.
Фото: UWW.
В Объединенном мире борьбы (United World Wrestling, UWW) принято решение о переносе места проведения чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года, сообщает wrestlingua.
Предполагалось, что ЧМ-2022 состоится в Красноярске (РоSSия). Новое место проведения турнира - Белград (Сербия).
Решение напрямую связано с недавним вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария) - роSSийский спорт получил временную дисквалификацию за очередной допинговый скандал.
При этом турнир 2023, который должен был пройти в Сербии, состоится уже в РоSSии.