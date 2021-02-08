Футболист, перешедший в московское "Динамо", заявил, что скучает по сборной Украины

28-летний украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал некоторые подробности своего трансфера в роSSийский клуб.

В частности, воспитанник "Шахтера" ответил на вопрос, чувствовал ли он давление в соцсетях и прессе, когда решался вопрос с переходом в "Динамо".

"Чувствовал, когда 9-10 матчей после перехода вообще не играл. Вот тогда люди писали в интернете разные гадости. Не буду пересказывать содержание, но неприятно было читать. Я продолжал усердно работать, ждал своего шанса, и новый тренер мне его дал. Как только начал играть, поток негатива схлынул ", - цитирует футболиста championat.com.

При этом защитник признался, что ностальгирует по сборной Украины.

"Сборная Украины? Не буду скрывать, я очень скучаю по сборной. Мне не надо ничего объяснять, я все прекрасно понимаю. Со своей стороны могу только играть, показывать качественный футбол. А как сверху решат, так и будет. Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить. При этом футболисты двух стран между собой прекрасно общаются, просто этого никто не знает", - отметил Ордец.

В текущем сезоне Ордец провел за "Динамо" 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол. После перехода в роSSийский клуб Иван не вызывался в сборную Украины.