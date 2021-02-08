На Australian Open Украина потеряла первую представительницу

Костюк проиграла Кудерметовой.

На Australian Open Украина потеряла первую представительницу
Марта Костюк
Фото: Jimmie48 Photography

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№78 WTA) на Открытом чемпионате Австралии зачехлила ракетку уже после первого раунда.

Украинская спортсменка уступила второй ракетке РоSSии Веронике Кудерметовой (№36 WTA) - 2:6, 6:7 (5-7).

Матч продолжался 1 час и 23 минуты.

Отметим, лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина (№5 WTA) свой матч первого круга проведет завтра против чешки Марии Боузковой (№50 WTA).

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