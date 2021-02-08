Украинка стала лучшим бомбардиром квалификации на Евробаскете

Алина Ягупова показала невероятные результаты.

Украинка стала лучшим бомбардиром квалификации на Евробаскете
Аліна Ягупова
Фото: ФБУ

Национальная женская сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет, заняв второе место в своей группе и не попав в топ-5 лучших из всех остальных.

Несмотря на неудовлетворительный результат для национальной команды, лидер нашей сборной Алина Ягупова на протяжении всего отборочного турнира показывала невероятную игру.

Так, 28-летняя украинка стала лидером по среднему количеству набранных очков (25,5), разделив лидерство с хорваткой Иваной Дойкич, которая сыграла всего четыре игры (Ягупова - все 6), сообщает isport.ua.

Кроме того, капитан нашей сборной выполнила 50 ассистов, что также является лучшим показателем среди всех баскетболисток (8,3 в среднем).

Также Ягупова в среднем за матч набирала по 8,3 подбора (двенадцатое место, на 11-м другая украинка Людмила Науменко - 8,7). Еще один топовый показатель Ягуповой - 3 перехвата за матч. Это пятое место среди всех игроков.

Также стоит отметить, что Алина единственная, кто за групповой этап отбегала более 200 минут, но если брать среднее время на площадке, то с показателем в 36,6 минут Ягупова лишь третья.

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