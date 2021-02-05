"Шахтер" выделил Хорватии более 2 млн гривен для преодоления последствий землетрясения. Футбол

Гуманитарная помощь от "горняков".

"Шахтер" выделил Хорватии более 2 млн гривен для преодоления последствий землетрясения
Даріо Срна
Фото: ФК "Шахтар"

Футбольный клуб "Шахтер" передал Хорватии гуманитарную помощь на сумму 70 тысяч евро, чтобы помочь стране с последствиями сильного землетрясения, всколыхнувшего эту восточноевропейскую страну на Адриатическом побережье в декабре, сообщает segodnya.ua.

Отметим, что в стане "горняков" долгое время выступал и был капитаном команды хорватский футболист Дарио Срна, который сейчас работает в клубе на руководящей должности.

"У меня на самом деле две родины - Хорватия и Украина, в которой я живу более 15 лет. "Шахтер" помогает хорватам, оказавшимся в беде. Это очень достойный поступок, показатель дружбы между нашими странами", - цитирует Срну издание.

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