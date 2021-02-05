"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол

В лучшем случае поединок пройдет на нейтральном поле.

"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля"
Лига Чемпионов
Фото: УЕФА

Правительство Германии не дало специального разрешения клубу РБ "Лейпциг" провести поединок 1/8 финали Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в Германии, о чем сообщает Sky Sports.

В Германии ввели запрет на въезд всем прибывшим из стран с мутировавшим штаммом коронавируса до 17 февраля.

"Постановление о защите от коронавируса, принятое правительством Германии в минувшую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений и никаких специальных правил для профессиональных спортсменов", - говорится в заявлении правительства.

Добавим, что матч СБ "Лейпциг" - "Ливерпуль" должен состояться 16 февраля.

В УЕФА сообщили, что обсуждают решение c Немецким футбольным союзом и правительством Германии. Первый матч может пройти на нейтральном поле.

В случае, если "Лейпцигу" не удастся организовать поединок на нейтральном поле, немецкому клубу может быть засчитано техническое поражение.

На вариант, когда первый матч может пройти в Англии, вряд ли согласится мерсисайдский клуб.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандалГлава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандал
Игрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжкаИгрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжка
Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". ФутболПравнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол
Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"
Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. ФутболУкраина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Международная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия ЕвропыМеждународная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия Европы
Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". ФутболПравнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол
Назван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистикиНазван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики
Матч НБА был остановлен из-за конфликта ЛеБрона с болельщицейМатч НБА был остановлен из-за конфликта ЛеБрона с болельщицей
Селезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. ФутболСелезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. Футбол
Украинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". ФутболУкраинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". Футбол
Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. ФутболУкраина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. Футбол
Дом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в БретаниДом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в Бретани
Фаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отмененФаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отменен
В матче НХЛ Макдэвид забросил невероятную шайбу, обыграв всех хоккеистов "Торонто"В матче НХЛ Макдэвид забросил невероятную шайбу, обыграв всех хоккеистов "Торонто"
Последние новости
Подгружаем последние новости