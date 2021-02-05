"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол

В лучшем случае поединок пройдет на нейтральном поле.

Правительство Германии не дало специального разрешения клубу РБ "Лейпциг" провести поединок 1/8 финали Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в Германии, о чем сообщает Sky Sports.

В Германии ввели запрет на въезд всем прибывшим из стран с мутировавшим штаммом коронавируса до 17 февраля.

"Постановление о защите от коронавируса, принятое правительством Германии в минувшую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений и никаких специальных правил для профессиональных спортсменов", - говорится в заявлении правительства.

Добавим, что матч СБ "Лейпциг" - "Ливерпуль" должен состояться 16 февраля.

В УЕФА сообщили, что обсуждают решение c Немецким футбольным союзом и правительством Германии. Первый матч может пройти на нейтральном поле.

В случае, если "Лейпцигу" не удастся организовать поединок на нейтральном поле, немецкому клубу может быть засчитано техническое поражение.

На вариант, когда первый матч может пройти в Англии, вряд ли согласится мерсисайдский клуб.