Украинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации роSSиянина за допинг

Дмитрий Чумак удвоил количество своих золотых медалей чемпионата Европы.

Украинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации россиянина за допинг
Фото: Facebook

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал двукратным чемпионом Европы. К золотой медали европейского первенства в Батуми 2019 года в весе до 102 килограммов 30-летний уроженец Скадовска добавил медаль чемпионата Европы-2017, который проходил в Сплите, сообщает Facebook Федерации тяжелой атлетики Украины.

Отметим, Дмитрий завоевал в Хорватии серебряную медаль в категории до 94 кг, уступив лишь Адаму Малигову из РоSSии. А перековать "серебро" на "золото" помогла украинцу дисквалификация россиянина, уличенного в применении допинга.

Напомним, Чумак также является вице-чемпионом мира-2018 в Ашхабаде. Кроме того, Дмитрий является бронзовым призером ЧМ-2015 в Хьюстоне.

На дебютных для себя Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Чумак занял 6-е место. Теперь у украинского тяжелоатлета главная цель - Олимпийские игры-2020 в Токио.

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