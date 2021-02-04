Усик назвал, сколько стран предлагали ему изменить гражданство

Александр останется гражданином Украины.

Александр Усик
Фото: Facebook
Александр Усик

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) дал развернутое интервью YouTube-каналу "Ходят слухи", в котором, в частности, затронул тему патриотизма и своего отношения к Украине.

Боксер заявил, что не намерен уезжать из страны, а также признался, что за смену гражданства ему неоднократно предлагали огромные суммы.

"Патриотизм - это то, за чем скрываются грязнули, грязные люди. Я - сын своей страны. Я ее очень сильно обожаю и люблю. Мне предлагали много раз и немаленькие суммы для того, чтобы я поменял гражданство. 5-6 стран, прям нормальный кэш. При том, что это просто за согласие. В дальнейшем, говорили, еще будет нормально денег. Но не все же за деньги можно купить", - убежден Усик.

"Я люблю свою страну, я стараюсь развивать ее в различных родах деятельности. Стараюсь в спорте ее прославлять и поднимать флаг, строить здесь бизнес, с которого я буду платить налоги стране. И я хочу здесь жить и хочу, чтобы мои дети здесь жили. Кто-то уезжает. Моя жена говорит - дом, у нас с ней все очень сходится. В плохой момент, в трудный момент легче всего просто взять и уехать, а не остаться и помочь стране", - отметил 34-летний олимпийский чемпион Лондона-2012.

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