Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандал

Есиро Мори оказался под огнем критики.

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандал
Есіро Морі
Фото: inosmi.ru

Глава организационного комитета Олимпиады-2020 в Токио, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори оказался в центре скандала после своих негативных высказываний в адрес женщин в спортивных комитетах и федерациях, сообщает The New York Times.

Мори указал на то, что увеличение числа женщин в этих структурах приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

В частности, чиновник привел в пример Японскую федерацию регби, которую он возглавлял в течение долгого времени. По его словам, заседания федерации стали идти в два раза дольше именно из-за увеличения числа женщин в ее составе.

После этого бывшего главу правительства обвинили в сексизме, и были высказаны призывы к Мори уйти в отставку.

Глава оргкомитета был вынужден принести публичные извинения за допущенные им сексистские высказывания. Извинения Мори принес на экстренной пресс-конференции, созванной на фоне разгоревшегося скандала.

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