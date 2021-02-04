Международная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия Европы

Было из кого выбрать.

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия Европы
Фото: cies.ch

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала символическую сборную Европы минувшего десятилетия (2011-2020).

Большинство представляют игроки Бундестим - три. "Фурия Роха" представлена двумя игроками. Сборные Нидерландов, Польши, Португалии, Бельгии, Италии и Хорватии представлены одним футболистом.

На клубном уровне больше всего представителей "Реала" - 3. По 2 представителя "Баварии" и "Ювентуса". "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Виссел Кобе" представляют по одному игроку. И Филипп Лам уже завершил карьеру.

Сборная выглядит следующим образом:

Голкипер - Мануэль Нойер (Германия, "Бавария")

Защитники - Филипп Лам (Германия, завершил карьеру), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Виргил ван Дейк (Голландия, "Ливерпуль") и Леонардо Бонуччи (Италия, "Ювентус")

Полузащитники - Тони Кроос (Германия, "Реал"), Андрес Иньеста (Испания, "Виссел Кобе»), Лука Модрич (Хорватия, "Реал") и Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити")

Форварды - Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус") и Роберт Левандовски (Польша, "Бавария").

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Игрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжкаИгрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжка
Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". ФутболПравнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол
Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"
Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. ФутболУкраина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. Футбол
Зинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScoredЗинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScored
Блок рекламы


Похожие новости
Назван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистикиНазван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики
Украина заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы по биатлонуУкраина заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы по биатлону
Прима занял 6 место в спринте на Чемпионате Европы-2021 по биатлонуПрима занял 6 место в спринте на Чемпионате Европы-2021 по биатлону
Зинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScoredЗинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScored
Оптимистичные прогнозы женского биатлонного спринта чемпионата Европы потерпели крахОптимистичные прогнозы женского биатлонного спринта чемпионата Европы потерпели крах
"Прометей" вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА"Прометей" вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА
У "Динамо" есть шансы провести матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" со зрителями. ФутболУ "Динамо" есть шансы провести матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" со зрителями. Футбол
IFFHS включила Шевченко в топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия. ФутболIFFHS включила Шевченко в топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия. Футбол
Федерация тенниса Украины высказалась относительно допинг-скандала ЯстремскойФедерация тенниса Украины высказалась относительно допинг-скандала Ястремской
Статистики подсчитали, кто стал лучшим пенальтистом 2020 года. ФутболСтатистики подсчитали, кто стал лучшим пенальтистом 2020 года. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости