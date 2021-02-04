Международная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия Европы

Было из кого выбрать.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала символическую сборную Европы минувшего десятилетия (2011-2020).

Большинство представляют игроки Бундестим - три. "Фурия Роха" представлена двумя игроками. Сборные Нидерландов, Польши , Португалии, Бельгии, Италии и Хорватии представлены одним футболистом.

На клубном уровне больше всего представителей "Реала" - 3. По 2 представителя "Баварии" и "Ювентуса". "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Виссел Кобе" представляют по одному игроку. И Филипп Лам уже завершил карьеру.

Сборная выглядит следующим образом:

Голкипер - Мануэль Нойер (Германия, "Бавария")

Защитники - Филипп Лам (Германия, завершил карьеру), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Виргил ван Дейк (Голландия, "Ливерпуль") и Леонардо Бонуччи (Италия, "Ювентус")

Полузащитники - Тони Кроос (Германия, "Реал"), Андрес Иньеста (Испания, "Виссел Кобе»), Лука Модрич (Хорватия, "Реал") и Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити")

Форварды - Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус") и Роберт Левандовски (Польша, "Бавария").