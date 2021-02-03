Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол

Романо Муссолини продолжил фанатскую традицию итальянского диктатора.

Правнук Муссолини стал игроком "Лацио"
Романо Муссоліні
Фото: roma.repubblica.it

Романо Флориани Муссолини перешел в систему римского "Лацио", присоединившись к молодежной команде клуба Серии А, сообщает La Repubblica.

18-летний игрок является сыном депутата Европейского парламента в 2014-2019 годах Алессандры Муссолини (она еще и племянница знаменитой актрисы Софи Лорен) и правнуком итальянского диктатора, лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини.

Романо выступает на правом фланге обороны и отмечается, что в составе команды юниоров Муссолини-младший проявлял на поле лидерские качества.

Романо может дебютировать в Примавере уже весной. Защитник выступал за "Лацио" U18, и после наступления совершеннолетия его решили поднять в молодежку.

Несмотря на то, что есть твердое убеждение, что Бенито Муссолини не был "лациале", также есть документальное подтверждение членства "Дуче" в "Лацио".

Фото: sports.ru

И неудивительно, что многие футболисты "Лацио" периодически выполняют римское приветствие перед "Курва Норд", а то и на самой трибуне - среди ультрас "Лацио".

Легенда &quot;Лацио&quot; Паоло Ди Канио
Фото: footballnews.com.ua
Легенда "Лацио" Паоло Ди Канио

Отметим, "Курва Суд" на "Стадио Олимпико" принадлежит ультрас "Ромы".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Игрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжкаИгрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжка
РоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допингеРоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допинге
Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"
Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. ФутболУкраина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. Футбол
Зинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScoredЗинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScored
Блок рекламы


Похожие новости
Назван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистикиНазван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики
Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты", - итальянские СМИКоваленко стал самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты", - итальянские СМИ
Селезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. ФутболСелезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. Футбол
Украинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". ФутболУкраинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". Футбол
Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. ФутболУкраина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. Футбол
Сборная Дании стала двукратным чемпионом мира по гандболуСборная Дании стала двукратным чемпионом мира по гандболу
Фаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отмененФаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отменен
Украинская диаспора в итальянской "Аталанте" до конца месяца может увеличиться вдвое. ФутболУкраинская диаспора в итальянской "Аталанте" до конца месяца может увеличиться вдвое. Футбол
УЕФА принял официальное решение относительно формата Евро-2020. ФутболУЕФА принял официальное решение относительно формата Евро-2020. Футбол
"Барселона" взяла кредит на выплату футболистам зарплаты"Барселона" взяла кредит на выплату футболистам зарплаты
Последние новости
Подгружаем последние новости