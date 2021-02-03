Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол

Романо Флориани Муссолини перешел в систему римского "Лацио", присоединившись к молодежной команде клуба Серии А, сообщает La Repubblica.

18-летний игрок является сыном депутата Европейского парламента в 2014-2019 годах Алессандры Муссолини (она еще и племянница знаменитой актрисы Софи Лорен) и правнуком итальянского диктатора, лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини.

Романо выступает на правом фланге обороны и отмечается, что в составе команды юниоров Муссолини-младший проявлял на поле лидерские качества.

Романо может дебютировать в Примавере уже весной. Защитник выступал за "Лацио" U18, и после наступления совершеннолетия его решили поднять в молодежку.

Несмотря на то, что есть твердое убеждение, что Бенито Муссолини не был "лациале", также есть документальное подтверждение членства "Дуче" в "Лацио".

Фото: sports.ru

И неудивительно, что многие футболисты "Лацио" периодически выполняют римское приветствие перед "Курва Норд", а то и на самой трибуне - среди ультрас "Лацио".

Фото: footballnews.com.ua Легенда "Лацио" Паоло Ди Канио

Отметим, "Курва Суд" на "Стадио Олимпико" принадлежит ультрас "Ромы".