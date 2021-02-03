Спортивный арбитражный суд принял решение по апелляции Ястремской

Вторая ракетка Украины не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии.

Фото: facebook Даяна Ястремская

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на своем официальном сайте опубликовал решение по делу о временном отстранении второй ракетки Украины Даяны Ястремской от выступлений на соревнованиях из-за положительного теста на допинг.

20-летняя киевлянка добивалась права выступить на Australian Open-2021.

CAS отклонил апелляцию украинки. Это означает, что временное отстранение Ястремской сохраняется.

Окончательно решение в "допинговом" деле примет Международная федерация тенниса (ITF). Оно также может быть обжаловано в CAS.

Напомним, 24 ноября 2020 года Ястремская сдала вне соревнований тест, который обнаружил в теннисистки наличие метаболита местеролона.

22 декабря Даяне было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. С 7 января 2021 года Ястремская временно отстранена от соревнований.