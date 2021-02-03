Спортивный арбитражный суд принял решение по апелляции Ястремской
Вторая ракетка Украины не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на своем официальном сайте опубликовал решение по делу о временном отстранении второй ракетки Украины Даяны Ястремской от выступлений на соревнованиях из-за положительного теста на допинг.
20-летняя киевлянка добивалась права выступить на Australian Open-2021.
CAS отклонил апелляцию украинки. Это означает, что временное отстранение Ястремской сохраняется.
Окончательно решение в "допинговом" деле примет Международная федерация тенниса (ITF). Оно также может быть обжаловано в CAS.
Напомним, 24 ноября 2020 года Ястремская сдала вне соревнований тест, который обнаружил в теннисистки наличие метаболита местеролона.
22 декабря Даяне было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. С 7 января 2021 года Ястремская временно отстранена от соревнований.