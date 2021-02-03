МОК опубликовал правила проведения Олимпийских игр в Токио и правила поведения спортсменов и болельщиков

МОК не планирует переносить Игры.

Фото: olympic.org

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Токио-2020" представили первую версию правил проведения Олимпийских игр в Японии, информирует официальный сайт МОК.

В частности, опубликованная версия гласит, что спортсмены на Олимпиаде должны использовать приложение, в котором будут сообщать о своем самочувствии. Кроме того, они должны максимально избегать физического контакта с окружающими и соблюдать двухметровую дистанцию между собой. Также им запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.

За 14 дней до поездки в Токио спортсмены должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Отмечается, что на днях опубликуют учебные пособия для спортсменов, СМИ и телерадиовещателей. Публикация каждого будет сопровождаться серией брифингов МОК, МПК и "Токио 2020" с заинтересованными сторонами.

"Здоровье и безопасность всех участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 является нашим главным приоритетом. У каждого из нас есть своя роль. Вот почему были созданы эти пособия - с правилами, которые сделают каждого из нас надежным, безопасным и активным участником Игр", - заявил исполнительный директор Олимпийских игр МОК Кристоф Дуби.

"Мы позаботимся о том, чтобы вся необходимая информация была передана как можно быстрее, чтобы быть полностью готовыми защитить всех тех, кто приезжает и проживает в Японии во время Игр в Токио-2020", - отметил функционер.

Что касается болельщиков, в документе, в частности, указана рекомендация поддерживать спортсменов без использования кричалок и песен.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Несмотря на слухи о новых переносах Игр, власти Японии и оргкомитет соревнований уверяют, что Олимпиада пройдет в запланированные сроки.

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