Назван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики

Вариантов было немного.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших европейских футболистов за период с 2011 по 2020 год.

Лучшим игроком второй декады XXI века назван форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Второе место занял защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос. А топ-3 замкнул голкипер мюнхенской "Баварии" и национальной команды Германии Мануэль Нойер.

Аналогичную награду среди южноамериканских игроков получит форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

На втором месте расположился его бывший партнер по "Барсе", а сейчас игрок ПСЖ бразилец Неймар. На третьем месте - еще один бразилец и экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес, защищающий цвета "Сан-Паулу".