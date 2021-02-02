Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты", - итальянские СМИ

Виктор вышел на новый уровень развития не только в спортивном плане.

По данным Calcio e Finanza, зарплата украинца Виктора Коваленко в "Аталанте" составит 2 млн евро в год после уплаты налогов.

Контракт Коваленко с бергамцами рассчитан на 4,5 года.

Ранее такую сумму в составе "Аталанты" получал только Алехандро Гомес, который ушел в "Севилью". Зарплата Йосипа Иличича, Луиса Муриэля и Дувана Сапаты составляет 1,8 миллиона, у россиянина Алексея Миранчука - 1,5 миллиона, у Руслана Малиновского и еще группы игроков - 1 млн.

"Аталанта" выкупила Коваленко у "Шахтера" за 700 тысяч евро в последний день зимнего трансферного окна и за полгода до окончания его контракта с "горняками".