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2021-02-02
Селезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. Футбол
Форварда отчислили из "Колоса".
Євген Селезньов
Фото: ФК Колос (Ковалівка)
Форвард Евгений Селезнев прокомментировал скандальное отчисления из "Колоса".
Ранее СМИ сообщили, что 35-летнего футболиста отчислили из команды за "грубое нарушение режима".
"Сейчас все нормально, я дома с семьей. То, что пишут, - это все бред. Что вообще произошло? Долго объяснять. Я уже много прочитал о себе. Даже то, что я выходил пьяным на игру. У меня ребенок, мать , жена. Мне больше их жалко, чем себя", - заявил Селезнев в эфире программы Циганик LIVE.
При этом Евгений отказался говорить, почему на самом деле ушел из "Колоса".
Напомним, что форвард перешел в клуб из Ковалевки в сентябре 2020 года. За это время провел за команду 12 матчей и забил 5 голов (все - с пенальти).