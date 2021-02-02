Украинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". Футбол

Богдан Бутко перешел в "Эрзурумспор".

Богдан Бутко
Фото: Эрзурумспор
Богдан Бутко

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко перешел в турецкий "Эрзурумспор", сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

Детали соглашения не разглашаются.

Нынешний контракт 30-летнего воспитанника донецкого футбола с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. С прошлого года защитник на правах аренды защищал цвета польского "Леха", за который провел 10 матчей.

Таким образом, Богдан пополнил украинскую диаспору в чемпионате Турции. Напомним, за "Ризеспор" выступает экс-игрок "Динамо" Николай Морозюк, а его бывший партнер по киевскому клубу Сергей Рыбак защищает цвета "Сивасспора". Артем Кравец - однин из лучших в данный момент бомбардиров "Коньяспора".

Еще в прошлом году за тот же "Ризеспор" выступали Андрей Борячук и Денис Гармаш.

Не понаслышке знакома турецкая Суперлига и экс-игроку "Фенербахче" Александру Караваеву.

И как не вспомнить украинских гвардейцев Артема Милевского, Александра Кучера, Александра Рыбку, Александра Гладкого, Сергея Реброва и Евгения Селезнева, которые также оставили свой след в чемпионате Турции.

В общей сложности более 30 украинцев защищали цвета того или иного турецкого клуба.

Что касается "Эрзурумспора", то команда идет на предпоследнем, 20-м месте Суперлиги.

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