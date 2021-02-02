Украинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". Футбол
Богдан Бутко перешел в "Эрзурумспор".
Защитник "Шахтера" Богдан Бутко перешел в турецкий "Эрзурумспор", сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.
Детали соглашения не разглашаются.
Нынешний контракт 30-летнего воспитанника донецкого футбола с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. С прошлого года защитник на правах аренды защищал цвета польского "Леха", за который провел 10 матчей.
Таким образом, Богдан пополнил украинскую диаспору в чемпионате Турции. Напомним, за "Ризеспор" выступает экс-игрок "Динамо" Николай Морозюк, а его бывший партнер по киевскому клубу Сергей Рыбак защищает цвета "Сивасспора". Артем Кравец - однин из лучших в данный момент бомбардиров "Коньяспора".
Еще в прошлом году за тот же "Ризеспор" выступали Андрей Борячук и Денис Гармаш.
Не понаслышке знакома турецкая Суперлига и экс-игроку "Фенербахче" Александру Караваеву.
И как не вспомнить украинских гвардейцев Артема Милевского, Александра Кучера, Александра Рыбку, Александра Гладкого, Сергея Реброва и Евгения Селезнева, которые также оставили свой след в чемпионате Турции.
В общей сложности более 30 украинцев защищали цвета того или иного турецкого клуба.
Что касается "Эрзурумспора", то команда идет на предпоследнем, 20-м месте Суперлиги.