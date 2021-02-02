Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. Футбол

Сомнительным лидером номинации являются США.

Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС
Фото: rusathletics.info

Движение за восстановление доверия к велоспорту (MPCC) опубликовало ежегодный антидопинговый рейтинг, в котором учитываются инциденты с запрещенными веществами и методами в различных спортивных дисциплинах и в разных странах.

Эта публикация показывает, что безусловным лидером среди стран с огромным отрывом являются США - 76 случаев против 38 в РоSSии, занявшей второй место, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что американцы лидируют в антирейтинге MPCC пятый год подряд.

Украина в этой номинации разделила с Австралией девятое место - у обеих стран по 11 зафиксированных допинговых инцидентов.

Топ-10 рейтинга MPCC по странам:

  • 1. США - 76
  • 2. РоSSия - 38
  • 3. Италия - 24
  • 4. Кения - 19
  • 5. Великобритания - 18
  • 6. ЮАР - 14
  • 7. Бразилия - 13
  • 8. Индия - 12
  • 9. Австралия - 11
  • 9. Украина - 11

Среди всех видов спорта по количеству допинговых кейсов лидером в 2020 году стала легкая атлетика. 113 инцидентов с легкоатлетами - это более чем в два раза больше, чем в тяжелой атлетике, которая идет на втором месте (50).

Футбол занял лишь девятое место.

Топ-10 рейтинга MPCC по видам спорта:

  1. Легкая атлетика - 113
  2. Тяжелая атлетика - 50
  3. Американский футбол - 26
  4. Конный спорт - 23
  5. ММА - 22
  6. Теннис - 20
  7. Бейсбол - 19
  8. Велоспорт - 18
  9. Футбол - 16
  10. Регби - 14

В объяснении к рейтингу отмечается, что из-за коронавируса количество тестов на допинг уменьшилось в разы. Это привело и к уменьшению количества пойманных на "запрещенке". По отношению к 2019 году общий показатель по всем видам спорта упал на 18,6 процентов, а по сравнению с 2018 годом - почти на 30 процентов.

Тем удивительнее рост показателей в легкой атлетике, которая поставила рекорд за все время существования рейтинга.

Подсчеты MPCC ведутся на основе открытых источников и, в отличие от ежегодного отчета WADA, не являются официальной информацией.

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