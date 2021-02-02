Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. Футбол
Сомнительным лидером номинации являются США.
Движение за восстановление доверия к велоспорту (MPCC) опубликовало ежегодный антидопинговый рейтинг, в котором учитываются инциденты с запрещенными веществами и методами в различных спортивных дисциплинах и в разных странах.
Эта публикация показывает, что безусловным лидером среди стран с огромным отрывом являются США - 76 случаев против 38 в РоSSии, занявшей второй место, сообщает "Спорт-Экспресс".
Отмечается, что американцы лидируют в антирейтинге MPCC пятый год подряд.
Украина в этой номинации разделила с Австралией девятое место - у обеих стран по 11 зафиксированных допинговых инцидентов.
Топ-10 рейтинга MPCC по странам:
- 1. США - 76
- 2. РоSSия - 38
- 3. Италия - 24
- 4. Кения - 19
- 5. Великобритания - 18
- 6. ЮАР - 14
- 7. Бразилия - 13
- 8. Индия - 12
- 9. Австралия - 11
- 9. Украина - 11
Среди всех видов спорта по количеству допинговых кейсов лидером в 2020 году стала легкая атлетика. 113 инцидентов с легкоатлетами - это более чем в два раза больше, чем в тяжелой атлетике, которая идет на втором месте (50).
Футбол занял лишь девятое место.
Топ-10 рейтинга MPCC по видам спорта:
- Легкая атлетика - 113
- Тяжелая атлетика - 50
- Американский футбол - 26
- Конный спорт - 23
- ММА - 22
- Теннис - 20
- Бейсбол - 19
- Велоспорт - 18
- Футбол - 16
- Регби - 14
В объяснении к рейтингу отмечается, что из-за коронавируса количество тестов на допинг уменьшилось в разы. Это привело и к уменьшению количества пойманных на "запрещенке". По отношению к 2019 году общий показатель по всем видам спорта упал на 18,6 процентов, а по сравнению с 2018 годом - почти на 30 процентов.
Тем удивительнее рост показателей в легкой атлетике, которая поставила рекорд за все время существования рейтинга.
Подсчеты MPCC ведутся на основе открытых источников и, в отличие от ежегодного отчета WADA, не являются официальной информацией.