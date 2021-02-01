Игрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжка

"Мне, возможно, придется написать Роналду в директ и сказать:" Бро, тебе нужно улучшить игру". Конечно, приятно, когда тебя сравнивают с одним из крупнейших игроков. Возможность прыгнуть так высоко, как он, - безумие. Но я больше доволен победой команды, чем голом", - цитирует Мугаби The Sun.
"Я всегда высоко прыгал, но ни у кого не было возможности это увидеть. Я работаю над этим в тренажерном зале и всегда стараюсь добавить прыжок в игру. Но не могу гарантировать, что снова буду выпрыгивать так же высоко, как Роналду", - скромно заметил Бевис.