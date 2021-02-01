Игрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжка

В рамках 26-го тура Шотландского Премьершипа клуб "Мотеруэлл" на выезде одержал победу над "Росс Каунти" - 2:1.

Победный гол на 74-й минуте записал на свой счет зимбабвийский легионер гостей Бевис Мугаби.

Забил гол 25-летний защитник "Мотеруэлла" в шикарном, высоком прыжке после розыгрыша углового удара.

При этом Мугаби побил рекорд Криштиану Роналду, прыгнув выше, чем это сделал португалец в декабре 2019 года в матче против "Сампдории" (2:1).

Напомним, тогда Криштиану забил гол с высоты 256 сантиметров, оторвавшись от земли на 71 см.

Мугаби, чей рост составляет 191 сантиметр, подпрыгнул на 4 сантиметра выше португальца, когда забивал в ворота "Росс Каунти".

It's official.



Bevis Mugabi jumped higher than Cristiano Ronaldo for his winning goal ? @B_M321 @Cristiano pic.twitter.com/veJPhGGaMF — Motherwell FC (@MotherwellFC) January 29, 2021

"Мне, возможно, придется написать Роналду в директ и сказать:" Бро, тебе нужно улучшить игру". Конечно, приятно, когда тебя сравнивают с одним из крупнейших игроков. Возможность прыгнуть так высоко, как он, - безумие. Но я больше доволен победой команды, чем голом", - цитирует Мугаби The Sun.

"Я всегда высоко прыгал, но ни у кого не было возможности это увидеть. Я работаю над этим в тренажерном зале и всегда стараюсь добавить прыжок в игру. Но не могу гарантировать, что снова буду выпрыгивать так же высоко, как Роналду", - скромно заметил Бевис.