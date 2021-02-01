Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"

Так говорит один из пунктов договора Лео с каталонцами.

Испанское издание El Mundo, опубликовавшее накануне условия контракта капитана команды Лионеля Месси с "Барселоной", сообщило еще об одном пункте этого договора.

Фото: elmundo.es

Сообщается, что каталонский клуб должен будет выплатить аргентинскому форварду 38,964,977.5 евро. Это должно состояться 15 июля - через две недели после окончания его действующего контракта.

Сумма причитается аргентинцу на основании пункта контракта о лояльности игрока. Обязательным условием для получения этих денег является то, что Месси оставался в команде до 1 февраля 2020 года, и не имеет значения, продолжит ли он контракт с клубом летом или нет.

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