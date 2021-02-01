Во время "24 часа Дайтоны" пилота сняли прямо во время гонки из-за COVID-19

Экипаж Антонио Гарсия от этого не проиграл.

Во время "24 часа Дайтоны" пилота сняли прямо во время гонки из-за COVID-19
Антоніо Гарсія
Фото: IMSA

Как выяснилось прямо во время "24 часа Дайтоны", тест на коронавирус пилота команды Corvette Racing Антонио Гарсии дал положительный результат, сообщает xsport.ua.

Команде пришлось снять его с дистанции. Джордан Тейлор и Ник Катсбург заканчивали гонку вдвоем и смогли одержать победу в классе GT Le Mans.

"Согласно международным протоколам, все пилоты и члены команд должны пройти тест на COVID до и после любых гонок", - прокомментировал ситуацию SportCar365 представитель команды.

"Первый тест Гарсии, перед прибытием на "Дайтону", дал отрицательный результат, а второй, который он сдавал, чтобы покинуть страну, - положительный. После получения уведомления об этом его немедленно сняли с соревнований, хотя Антонио и не испытывал никаких симптомов", - отметил сотрудник.

"После консультаций с IMSA было определено, что команда выполнила все условия протоколов безопасности и может продолжать гонку. Мы сообщили членам экипажа и другим лицам, контактировавшим с Антонио, и проведем для них тестирование через 72 часа соответствии с рекомендациями CDC".

Пилот сообщил, что ранее уже перенес коронавирус.

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