Во время "24 часа Дайтоны" пилота сняли прямо во время гонки из-за COVID-19

Экипаж Антонио Гарсия от этого не проиграл.

Как выяснилось прямо во время "24 часа Дайтоны", тест на коронавирус пилота команды Corvette Racing Антонио Гарсии дал положительный результат, сообщает xsport.ua.

Команде пришлось снять его с дистанции. Джордан Тейлор и Ник Катсбург заканчивали гонку вдвоем и смогли одержать победу в классе GT Le Mans.

"Согласно международным протоколам, все пилоты и члены команд должны пройти тест на COVID до и после любых гонок", - прокомментировал ситуацию SportCar365 представитель команды.

"Первый тест Гарсии, перед прибытием на "Дайтону", дал отрицательный результат, а второй, который он сдавал, чтобы покинуть страну, - положительный. После получения уведомления об этом его немедленно сняли с соревнований, хотя Антонио и не испытывал никаких симптомов", - отметил сотрудник.

"После консультаций с IMSA было определено, что команда выполнила все условия протоколов безопасности и может продолжать гонку. Мы сообщили членам экипажа и другим лицам, контактировавшим с Антонио, и проведем для них тестирование через 72 часа соответствии с рекомендациями CDC".

Пилот сообщил, что ранее уже перенес коронавирус.