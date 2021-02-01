Дом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в Бретани

Форварда "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди ограбили во время матча, сообщает L'Equipe.

Инцидент произошел вчера во время выездного матча ПСЖ против одного из аутсайдеров Лиги1 "Лорьяна" (2:3).

Прислуга Мауро обнаружила в доме следы преступления, заметив, что некоторые вещи были переставлены, а некоторые исчезли.

Из дома 27-летнего аргентинца вынесли ювелирные изделия, часы и дорогую одежду. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила 400 тысяч евро.

В игре против "Лорьяна" Икарди сыграл все 90 минут.