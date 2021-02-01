Главный тренер Колоса ответил на вопрос об отчислении из команды Евгения Селезнева

Костышин фактически подтвердил эту информацию.

Главный тренер Колоса ответил на вопрос об отчислении из команды Евгения Селезнева
Євген Селезньов
Фото: ФК Колос (Ковалівка)

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин ответил на вопрос об отчислении из команды Евгения Селезнева из-за грубого нарушения режима.

"Селезнев? Я не буду об этом говорить. Это моя позиция", - цитирует Костышина UA-Football.

Напомним, Селезнев, который является одним из лучших бомбардиров чемпионатов Украины, присоединился к "Колосу" в начале сентября 2020 года. За это время он провел за команду 12 матчей и забил 5 мячей (все - с пенальти).

За карьеру Евгений провел 116 голов в УПЛ и был близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).

Селезньов більше не в Колосі. Грубе порушення режиму. Після витівки форварда тренер Костишин поставив питання ребром. Як наслідок - гравця відрахували з команди. Він вже на шляху до Києва.

— Igor Burbas (@iburbas) January 31, 2021

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