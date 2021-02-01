Главный тренер Колоса ответил на вопрос об отчислении из команды Евгения Селезнева

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин ответил на вопрос об отчислении из команды Евгения Селезнева из-за грубого нарушения режима.

"Селезнев? Я не буду об этом говорить. Это моя позиция", - цитирует Костышина UA-Football.

Напомним, Селезнев, который является одним из лучших бомбардиров чемпионатов Украины, присоединился к "Колосу" в начале сентября 2020 года. За это время он провел за команду 12 матчей и забил 5 мячей (все - с пенальти).

За карьеру Евгений провел 116 голов в УПЛ и был близок, чтобы превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).