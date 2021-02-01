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2021-02-01
Сборная Дании стала двукратным чемпионом мира по гандболу
Датчане защитили титул, завоеванный два года назад.
Збірна Данії
Фото: sport.ru
В Египте прошли два заключительных матча чемпионата мира по гандболу среди мужчин.
В главном финале сборная Дании обыграла шведов - 26:24 (13:13 13:11) и во второй раз в своей истории завоевала титул сильнейшей команды планеты.
Напомним, в 2019 году на ЧМ у себя на родине датчане в финале переиграли еще одну скандинавскую страну - Норвегию - 31:22.
В матче за "бронзу" сборная Испании переиграла Францию (35:29).