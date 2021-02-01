Фаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отменен
Ультрас недовольны результатами команды.
Фото: Twitter
Накануне матча 22-го тура чемпионата Франции "Марсель" - "Ренн" радикально настроенные фанаты провансальской команды пытались штурмовать тренировочный центр клуба, сообщает Get French Football News.
Фанаты, недовольные последними результатами команды, устроили массовое шествие к клубной базе, а затем забросали тренировочный центр камнями, петардами и дымовыми шашками.
Успокоить толпу попытались капитан "Марселя" Стив Манданда и защитник Альваро Гонсалес.
В результате одна из петард попала в спину Гонсалесу, а на базе загорелись несколько деревьев и газон.
Фото: ФК "Марсель"
Альваро Гонсалес
"Марсель" уже осудил действия ультрас.
"Несмотря на вмешательство полиции, неоправданная вспышка насилия поставила под угрозу жизни игроков, тренеров и персонала базы. Клуб имеет все доказательства варварского поведения ультрас, мы сотрудничаем с правоохранительными органами" , - говорится в заявлении клуба.
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