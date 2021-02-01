Фаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отменен

Ультрас недовольны результатами команды.

Фаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отменен
Фото: Twitter

Накануне матча 22-го тура чемпионата Франции "Марсель" - "Ренн" радикально настроенные фанаты провансальской команды пытались штурмовать тренировочный центр клуба, сообщает Get French Football News.

Фанаты, недовольные последними результатами команды, устроили массовое шествие к клубной базе, а затем забросали тренировочный центр камнями, петардами и дымовыми шашками.

Успокоить толпу попытались капитан "Марселя" Стив Манданда и защитник Альваро Гонсалес.

В результате одна из петард попала в спину Гонсалесу, а на базе загорелись несколько деревьев и газон.

Альваро Гонсалес
Фото: ФК "Марсель"
Альваро Гонсалес

"Марсель" уже осудил действия ультрас.

"Несмотря на вмешательство полиции, неоправданная вспышка насилия поставила под угрозу жизни игроков, тренеров и персонала базы. Клуб имеет все доказательства варварского поведения ультрас, мы сотрудничаем с правоохранительными органами" , - говорится в заявлении клуба.

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? @InfosFrancaises #TeamOM #EyraudDemission pic.twitter.com/EgcNC0RysY

— Mercat'OM (@mercat_om) January 30, 2021

?Les centaines de supporters pr?sents ont arros? la Commanderie de fumig?nes : #TeamOM pic.twitter.com/7mrIJnPTwk

— Mercat'OM (@mercat_om) January 30, 2021

Добавим, что матч "Марсель" - "Ренн" был отменен.

Отметим, что команда Андре Виллаш-Боаша потерпела поражение в трех последних матчах Лиги 1. В чемпионате Франции клуб идет на девятом месте с 32 очками.

Стало известно, что португальский специалист может покинуть свой пост. Его место имеет шанс занять экс-наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр.

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