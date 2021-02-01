В матче НХЛ Макдэвид забросил невероятную шайбу, обыграв всех хоккеистов "Торонто"

"Эдмонтон" в том эпизоде играл в большинстве.

В матче НХЛ Макдэвид забросил невероятную шайбу, обыграв всех хоккеистов "Торонто"
Фото: twitter.com/edmontonoilers

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" дома обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в овертайме со счетом 4:3. Дублем отметился Коннор Макдэвид.

Особенно хороша была первая шайба 24-летнего форварда "Ойлерз".

Подхватив шайбу у своих ворот, Макдэвид пронесся через всю площадку, поочередно обыграв всю команду соперника и, выйдя один на один с голкипером, хладнокровно сделал счет 3:1.

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