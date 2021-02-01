Украина заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы по биатлону

В копилке нашей сборной 3 медали.

Фото: twitter.com/IBU_CUP

В польском Душники-Здруй завершился чемпионат Европы по биатлону.

В последний день соревнований копилка сборной Украины пополнилась бронзовой медалью, завоеванной в смешанной эстафете.

Украинский квартет в составе Ирины Петренко, Виты Семеренко, Богдана Цымбала и Артема Примы уступил лишь командам Норвегии и Германии.

Смешанная эстафета.

1. Норвегия (1 + 7 Января: 01: 23.7

2. Германия (0 + 7) +30,7

3. УКРАИНА (0 + 10) +52,5

4. Литва (0 + 5) +1: 02,4

5. Италия (0 + 10) +1: 14,4

6. Австрия (0 + 3) +1: 14,5

Таким образом, на чемпионате Европы сборная Украины завоевала полный комплект медалей, разделив 4-5 места в общекомандном зачете со сборной Германии.

Ранее Артем Прима стал чемпионом Европы в гонке преследования, а Анастасия Муркушина завоевала "серебо" в индивидуальной гонке.

Медальный зачет ЧЕ-2021 по биатлону:

- 1. Латвия 2-0-0

- 1. Польша 2-0-0

- 3. Норвегия 1-3-3

- 4. Германия 1-1-1

- 4. УКРАИНА 1-1-1

- 6. Швейцария 1-0-0

- 7. РоSSия 0-1-3

- 8. Чехия 0-1-0

- 8. Франция 0-1-0

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