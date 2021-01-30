WBO отвела Усику 15 дней на организацию боя с Джойсом

Промоутеры боксеров получили соответствующее письмо.

WBO отвела Усику 15 дней на организацию боя с Джойсом
Джо Джойс і Олександр Усик
Фото: boxingscene.com

Всемирная боксерская организация (WBO) официально дала добро на проведение поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (15-0, 12 КО) и Джо Джойсом за звание временного чемпиона организации в супертяжелом весе.

Как сообщает издание The Athletic со ссылкой на промоутерскую компанию Эдди Гирна Matchroom Boxing, организация направила соответствующее письмо промоутерам боксеров Фрэнку Уоррену и Александру Красюку.

WBO отвела 15 дней на заключение договора на бой между боксерами. Состояться поединок должен в течение 90 дней после подписания соглашения. В случае, если стороны не смогут договориться, то состоятся промоутерские торги.

Также отмечается, что Боб Арум и Эдди Гирн, которые являются промоутерами обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) соответственно, получили постановление о том, что победитель боя Тайсон - Джошуа должен в течение 180 дней провести поединок с победителем боя Усик - Джойс. Если это условие не будет выполнено, то WBO объявит свой титул вакантным.

Кроме того, отмечено, что бой между Фьюри и Джошуа должен состояться летом 2021 года, и если они решат провести поединок позже, то WBO имеет право повысить временного чемпиона организации до полноценного и обязать действующего обладателя титула Джошуа провести защиту до встречи с Фьюри.

Напомним, на данный момент Усик является обязательным претендентом на пояс WBO в хэвивейте.

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