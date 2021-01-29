Зинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScored

В прошлом туре "Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич Альбион".

Зинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScored
Олександр Зінченко
Фото: tbrfootball

По итогам 20-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу.

Это стало возможным благодаря выездной победе "горожан" над "Вест Бромвичем" (5:0) и сенсационному домашнему поражению "Манчестер Юнайтед" в поединке против "Шеффилд Юнайтед" (1:2).

По итогам тура авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную, в которую попал украинец Александр Зинченко. Левый защитник "Манчестер Сити" сыграл полный матч против ВБА.

Компанию ему составили еще четыре игрока МС - Жоао Канселу, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган и Рияд Марез.

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