Украинские фаны не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020, - The Times

Это будет возможно только со стадии плей-офф.

Украинские фаны не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020, - The Times
"Вемблі"
Фото: NICK POTTS/PA WIRE

УЕФА не планирует допускать иностранных зрителей на матчи группового этапа Евро-2020, сообщает The Times.

Поединки смогут посетить только болельщики стран, в которых они будут проходить, уточняет издание.

Такое решение было принято на встрече 27 января официальными лицами УЕФА и представителями 12 организаций, принимающих Евро-2020.

Расширенный допуск будет только на стадии плей-офф, но с существенным ограничением посещаемости. Предполагается, что со стадии 1/8 финала трансфер болельщиков на матчи будет осуществляться чартерными рейсами, при этом доставлять людей будут прямо на стадион, а сразу после поединка - в аэропорт, с минимальным контактом с местным населением.

Отмечают, что более полутора миллиона билетов из трех миллионов уже проданы. Однако, учитывая все обстоятельства с пандемией COVID-19, УЕФА намерена вернуть все деньги за проданные ранее билеты, после чего организует новую продажу, когда уточнит приемлемое количество зрителей в том или ином городе.

При этом трибуны стадиона "Уэмбли", где будут проходить матчи сборной Англии, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал, позволят заполнить на 30%.

Евро-2020 перенесли из-за неопределенности с COVID-19.

Турнир стартует 11 июня. Финал состоится 11 июля.

Соперниками сборной Украины в группе "С" стали Нидерланды, Австрия и победитель плей-офф квалификации Северная Македония.

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