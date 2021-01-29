Оптимистичные прогнозы женского биатлонного спринта чемпионата Европы потерпели крах

Украина не смогла пополнить копилку медалью.

Оптимистичные прогнозы женского биатлонного спринта чемпионата Европы потерпели крах
Віта Семеренко
Фото: Український біатлон

В польском Душники-Здруй женской спринтерской гонкой продолжился чемпионат Европы-2021 по биатлону.

Ожидания украинских фанов биатлона не оправдались.

Победу в гонке неожиданно получила малоизвестная латвийка Байба Бендика, которая показала отличную скорость и даже с одним промахом выиграла золотую медаль.

"Серебро" завоевала норвежка Каролин Эрдаль, а бронзовую медаль принесла для сборной РоSSии Анастасия Шевченко.

Промах Виты Семеренко на втором огневом рубеже стоил украинке "серебра".

Напомним, в индивидуальной женской гонке на ЧЕ-2021 Меркушина завоевала серебряную медаль.

Результаты гонки:

  1. Байба Бендика (0+1) 22:00,7
  2. Каролин Эрдаль (0+0) +5,7
  3. Анастасия Шевченко (0+0) +9,7

...

  • 10. Вита Семеренко (0+1) +27,1
  • 14. Ирина Петренко (0+0) +37,1
  • 22. Анастасия Меркушина (0+1) +49,0
  • 29. Екатерина Бех (1+0) +1:06,0
  • 66. Анна Кривонос (0+2) +1:58,1
  • 67. Надежда Белкина (0+1) +2:01,7

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