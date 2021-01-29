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2021-01-29
Оптимистичные прогнозы женского биатлонного спринта чемпионата Европы потерпели крах
Украина не смогла пополнить копилку медалью.
Віта Семеренко
Фото: Український біатлон
В польском Душники-Здруй женской спринтерской гонкой продолжился чемпионат Европы-2021 по биатлону.
Ожидания украинских фанов биатлона не оправдались.
Победу в гонке неожиданно получила малоизвестная латвийка Байба Бендика, которая показала отличную скорость и даже с одним промахом выиграла золотую медаль.
"Серебро" завоевала норвежка Каролин Эрдаль, а бронзовую медаль принесла для сборной РоSSии Анастасия Шевченко.
Промах Виты Семеренко на втором огневом рубеже стоил украинке "серебра".
Напомним, в индивидуальной женской гонке на ЧЕ-2021 Меркушина завоевала серебряную медаль.
Результаты гонки:
- Байба Бендика (0+1) 22:00,7
- Каролин Эрдаль (0+0) +5,7
- Анастасия Шевченко (0+0) +9,7
...
- 10. Вита Семеренко (0+1) +27,1
- 14. Ирина Петренко (0+0) +37,1
- 22. Анастасия Меркушина (0+1) +49,0
- 29. Екатерина Бех (1+0) +1:06,0
- 66. Анна Кривонос (0+2) +1:58,1
- 67. Надежда Белкина (0+1) +2:01,7