Оптимистичные прогнозы женского биатлонного спринта чемпионата Европы потерпели крах

В польском Душники-Здруй женской спринтерской гонкой продолжился чемпионат Европы-2021 по биатлону.

Ожидания украинских фанов биатлона не оправдались.

Победу в гонке неожиданно получила малоизвестная латвийка Байба Бендика, которая показала отличную скорость и даже с одним промахом выиграла золотую медаль.

"Серебро" завоевала норвежка Каролин Эрдаль, а бронзовую медаль принесла для сборной РоSSии Анастасия Шевченко.

Промах Виты Семеренко на втором огневом рубеже стоил украинке "серебра".

Напомним, в индивидуальной женской гонке на ЧЕ-2021 Меркушина завоевала серебряную медаль.

Результаты гонки:

Байба Бендика (0+1) 22:00,7 Каролин Эрдаль (0+0) +5,7 Анастасия Шевченко (0+0) +9,7

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