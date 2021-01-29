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2021-01-29
Украинская диаспора в итальянской "Аталанте" до конца месяца может увеличиться вдвое. Футбол
Переговоры по Коваленко идут полным ходом.
Віктор Коваленко
Фото: ФК "Шахтер"
Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко в зимнюю трансферную кампанию может перебраться на Апеннины в стан "Аталанты", сообщает tuttomercatoweb.com.
Переговоры между донецким и бергамским клубами находятся на продвинутом уровне.
"Горняки" дали согласие на трансфер украинца в январе, и не решен только вопрос о размере компенсации.
У 24-летнего воспитанника херсонской школы футбола заканчивается контракт с дончанами в конце сезона. В случае провала переговоров летом украинец может бесплатно перейти в ту же "Аталанту".
Напомним, за бергамасков выступает еще один украинец Руслан Малиновский.