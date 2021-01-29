Украинская диаспора в итальянской "Аталанте" до конца месяца может увеличиться вдвое. Футбол

Переговоры по Коваленко идут полным ходом.

Украинская диаспора в итальянской "Аталанте" до конца месяца может увеличиться вдвое
Віктор Коваленко
Фото: ФК "Шахтер"

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко в зимнюю трансферную кампанию может перебраться на Апеннины в стан "Аталанты", сообщает tuttomercatoweb.com.

Переговоры между донецким и бергамским клубами находятся на продвинутом уровне.

"Горняки" дали согласие на трансфер украинца в январе, и не решен только вопрос о размере компенсации.

У 24-летнего воспитанника херсонской школы футбола заканчивается контракт с дончанами в конце сезона. В случае провала переговоров летом украинец может бесплатно перейти в ту же "Аталанту".

Напомним, за бергамасков выступает еще один украинец Руслан Малиновский.

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