В полуфинал чемпионата мира по гандболу вышли только европейские сборные

Катару и Египту не удалось преодолеть четвертьфинальную стадию турнира.

На чемпионате мира по гандболу, который проходит в Египте, завершилась стадия четвертьфинала, по итогам которой определился квартет полуфиналистов.

В него вошли сборные Дании, Швеции, Испании и Франции.

Наиболее драматично сложился матч 1/4 финала между Францией и Венгрией. Команда из Восточной Европы смогла перевести матч в овертайм, но выиграл матч все же фаворит - 35:32 ОТ.

Хозяева турнира с разницей всего в один мяч уступили Дании - 38:39.

Остальные два матча прошли при явном преимуществе одной из команд: Испания - Норвегия 31:26 и Швеция - Катар 35:23.

В полуфиналах 29 января встретятся Франция-Швеция и Дания-Испания.

Добавим, что шведы вышли в полуфинал впервые с 2011 года, а испанцы - с 2015.

Действующими чемпионами мира являются датчане.

Финал состоится 31 января.