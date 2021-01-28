"Реал" вслед за "Барселоной" также объявил о катастрофической финансовой задолженности

Долг "Королевского клуба" едва не дотянул до €1 млрд.

Следом за "Барселоной" и второй испанский гранд - "Реал" объявил о катастрофической задолженности за последний финансовый год, сообщает Sport.es.

По состоянию на конец сезона 2019/2020 валовой долг мадридского клуба составляет €901 млн, а чистый долг - €355 млн.

Напомним, у "Барселоны" аналогичная задолженность составляет €1,173 и €488 млн соответственно.

Но краткосрочная задолженность больше беспокоит "Барселону". У "Реала" эта цифра составляя €203 млн, а у "Барсы" - €730 млн.

При этом большая часть расходов "блаугранас" - фонд заработной платы, составляющий 74% бюджета клуба.