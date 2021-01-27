РоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допинге

РоSSийский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест. Об этом NEWS.ru сообщил источник, близкий к ВсероSSийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По словам источника, эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая уже отправила данную информацию председателю рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.

В ВФЛА пока не стали комментировать информацию о сдаче положительной допинг-пробы Шубенковым.

"Мы не комментируем информацию, которой у нас даже нет. Если что-то появится, мы сразу опубликуем на официальном сайте", - ответили NEWS.ru в пресс-службе федерации.

В то же время, по данным "Спорт-Экспресс", у Шубенкова сохраняются шансы оправдаться, так как запрещенный препарат в его организме присутствует в минимальной концентрации и он ждет вскрытия пробы "Б".

30-летний Шубенков - единственный спринтер в истории роSSийской мужской легкой атлетики, который завоевал медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м. Он выиграл "золото" чемпионата мира-2015 в Пекине. Кроме того, в активе Шубенкова две серебряные медали ЧМ-2017 и 2019 в Лондоне и Дохе соответственно, а также "бронза" ЧМ-2013 в Москве.