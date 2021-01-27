Двойные стандарты: УЕФА предлагает Украине сыграть отмененный из-за COVID-19 футзальный матч с Данией

Поединок должен был состояться 27 января.

Двойные стандарты: УЕФА предлагает Украине сыграть отмененный из-за COVID-19 футзальный матч с Данией
Олександр Косенко
Фото: УАФ

На днях был отменен матч сборной Украины с командой Дании, который должен был состояться 27 января в Запорожье в рамках отбора Евро-2022 по футзалу. Причиной этого стала пандемия коронавируса, из-за чего власти Дании не дали разрешения на выезд своей национальной сборной в Украину.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Косенко дал свой комментарий об отмене поединка с Данией.

"От нас в этой ситуации ничего не зависит. Поэтому мы просто готовимся к матчу с Албанией. Сегодня от УЕФА поступило предложение все-таки решить судьбу матча с Данией на площадке и пока не засчитывать поражение (Дании, - прим. LB.ua)" , - цитирует Косенко sport.ua.

"Сейчас мы рассматриваем варианты того, как можно провести эту игру, но она уж точно не состоится в январе. Пока неизвестно, как все решится.

Да, отмена поединка с Данией повлияла на график подготовки команды, немного его скорректировала", - отметил наставник сборной.

Отметим, что в настоящее время украинская команда начала учебно-тренировочные сборы в Запорожье и планово готовится к матчу группового этапа отбора Евро-2022 против сборной Албании, который состоится в Тиране 31 января.

Напомним, практически в аналогичной ситуации УЕФА засчитал техническое поражение сборной Украины против Швейцарии в матче группового этапа Лиги наций.

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