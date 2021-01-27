"Барселона" взяла кредит на выплату футболистам зарплаты

Дни Лео Месси в "Барсе", судя по всему, сочтены.

"Барселона" взяла кредит на выплату футболистам зарплаты
"Барселона"
Фото: FCB

"Барселона" опубликовала годовой финансовый отчет, в котором зафиксировала серьезное ухудшение экономического положения клуба.

Как сообщает El Partidazo de COPE, клуб не может выплатить игрокам зарплату из-за отсутствия ликвидности.

Для этих целей руководству "Барсы" пришлось взять кредит. И это при том, что ранее клуб договорился с игроками о сокращении зарплат.

В "Барселоне" принято рассчитываться с игроками дважды в год - летом и зимой. Клуб уже просрочил зимние выплаты. Руководство "Барселоны" уверяет игроков, что деньги поступят в январе.

? Noticia @partidazocope

? Informa @HelenaCondis

? El FC Barcelona incurre en impago de salarios a sus jugadores por falta de liquidez

? La jugadores cobran en 2 pagos (diciembre-junio) y aceptaron que la rebaja se aplicase desde diciembre, pero no han recibido lo acordado pic.twitter.com/submXcwSET

— El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 25, 2021

Сейчас игроки должны получить немного меньше 60% от своей первоначальной зарплаты. Остальное должны отдать в течение следующих четырех лет.

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