Суркис рассказал, кому должны быть благодарны киевляне за проспект Лобановского

Виталий Кличко был непосредственным участником.

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что в переименовании в 2015 году Краснозвездного проспекта в проспект Валерия Лобановского максимально помог мэр Киева Виталий Кличко.

"Надо называть вещи своими именами - это надо поблагодарить Виталия Кличко, откликнулся. Вы знаете, как это долго все делается - денег нет менять таблички, и школа есть под его названием. Так легко нам не было никогда, с проспектом я очень доволен, что это произошло, Виталию мой огромный поклон", - заявил Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

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