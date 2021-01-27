Суркис рассказал, кому должны быть благодарны киевляне за проспект Лобановского

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что в переименовании в 2015 году Краснозвездного проспекта в проспект Валерия Лобановского максимально помог мэр Киева Виталий Кличко.

"Надо называть вещи своими именами - это надо поблагодарить Виталия Кличко, откликнулся. Вы знаете, как это долго все делается - денег нет менять таблички, и школа есть под его названием. Так легко нам не было никогда, с проспектом я очень доволен, что это произошло, Виталию мой огромный поклон", - заявил Суркис в интервью Дмитрию Гордону.