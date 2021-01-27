Украинский боксер отказался от пояса WBA

Обстоятельства заставили Карена Чухаджяна отказаться от титула.

Украинский боксер отказался от пояса WBA
Карен Чухаджян
Фото: fightnews.info

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян отказался от пояса WBA International.

"Пояс мы оставили. Сначала мы хотели его защищать, но гепатит, затем коронавирус, плюс разошлись со Sparta Boxing Promotions, и на тот момент было некому организовать этот поединок. Поэтому приняли решение его оставить", - отметил Чухаджян в интервью isport.ua.

Напомним, 1 февраля 2020 года в РоSSии украинец победил россиянина Сергея Воробьева раздельным решением судей и завоевал вакантный титул WBA International.

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