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2021-01-27
Украинский боксер отказался от пояса WBA
Обстоятельства заставили Карена Чухаджяна отказаться от титула.
Карен Чухаджян
Фото: fightnews.info
Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян отказался от пояса WBA International.
"Пояс мы оставили. Сначала мы хотели его защищать, но гепатит, затем коронавирус, плюс разошлись со Sparta Boxing Promotions, и на тот момент было некому организовать этот поединок. Поэтому приняли решение его оставить", - отметил Чухаджян в интервью isport.ua.
Напомним, 1 февраля 2020 года в РоSSии украинец победил россиянина Сергея Воробьева раздельным решением судей и завоевал вакантный титул WBA International.