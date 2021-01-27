Украинский боксер отказался от пояса WBA

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян отказался от пояса WBA International.

"Пояс мы оставили. Сначала мы хотели его защищать, но гепатит, затем коронавирус, плюс разошлись со Sparta Boxing Promotions, и на тот момент было некому организовать этот поединок. Поэтому приняли решение его оставить", - отметил Чухаджян в интервью isport.ua.

Напомним, 1 февраля 2020 года в РоSSии украинец победил россиянина Сергея Воробьева раздельным решением судей и завоевал вакантный титул WBA International.