Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд против Международной федерации тенниса

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) против Международной федерации тенниса (ITF). Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

В своем обращении в CAS 20-летняя украинка добивается отмены оспариваемого решения и снятия временной дисквалификации, чтобы иметь возможность принимать участие в Australian Open-2021.

Сообщается, что стороны договорились об ускоренной процедуре, окончательное решение будет принято до 3 февраля, то есть до старта первого в сезоне турнира "Большого шлема".

Теннисистка сделала это в связи с решением Независимого трибунала ITF от 22 января, который отклонил ходатайство теннисистки об отмене ее отстранения от выступлений из-за положительного теста на допинг.

Напомним, 24-го ноября 2020 года Ястремская сдала вне соревнований тест, который содержал метаболит местеролона. 22-го декабря Даяне было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. С 7 января 2021 года Ястремская временно отстранена от соревнований.