Чемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Минска в Каир

Ранее у Беларуси отобрали чемпионат мира по хоккею.

Фото: uipmworld.org

Каир примет чемпионат мира-2021 по современному пятиборью вместо Минска, сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Ранее Исполнительный совет UIPM проголосовал за перенесение из Минска чемпионата мира по современному пятиборью из-за нестабильной ситуации в Беларуси.

При этом в коммюнике было отмечено, что конкретное место проведения будет объявлено в ближайшие дни.

Сегодня UIPM назвал новое место проведения турнира. Мировое первенство пройдет в Каире с 7 по 13 июня.

В 2017 году Каир уже принимал ЧМ по современному пятиборью. Кроме этого, в городе регулярно проходят этапы Кубка мира.

Белорусская федерация современного пятиборья назвала решение о переносе мирового первенства из Минска политизированным и идущим "вразрез с принципами олимпизма».

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести чемпионат мира по хоккею-2021 из Минска.

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