Суркис заявил, кому готов продать "Динамо"

Президент клуба не хочет повторения ситуации с "Металлистом".

Суркис заявил, кому готов продать "Динамо"
Ігор Суркіс
Фото: ФК "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что продаст клуб только тому человеку, который будет серьезно к нему относиться.

"Что может меня заставить уйти с поста президента "Динамо"? Вот если вы сейчас скажете, что захотите порулить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите порулить, наверное, я не пойду", - заявил Суркис в интервью gordonua.com.

"Если у вас есть смелость порулить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто порулить, поболтать и развалить ... Пока я жив, я развалить "Динамо" не дам. Готов ли я продать "Динамо"? Если я буду понимать, что человек, который купит "Динамо", сделает не так, как сделал Курченко для "Металлиста", - подчеркнул президент клуба.

Кроме того, Суркис заявил, что он мечтает обыграть "Шахтер" на "Донбасс Арене".

"У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из лучших арен, которые есть в Украине, на "Донбасс Арену", и обыграть там "Шахтер". При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их. Я мечтаю, чтобы донецкий "Шахтер" отправился в свой регион", - добавил хозяин "Динамо".

При этом он отметил, что был сначала против того, чтобы "горняки" свои домашние матчи проводили на "Олимпийском".

"Меня обвиняют, например, в том, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве, и я дал возможность использовать центральный стадион. Я ничего никому не давал. Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что теперь нам трудно эксплуатировать поле", - приводит свои аргументы Суркис.

"Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, - они будут этот стадион как можно дольше поддерживать. Ну, играют. Но у меня есть мечта, чтобы они поехали в свой регион, а мы играли в Киеве и были единственной командой, которая играет в Киеве", - заявил президент "Динамо".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Динамо" сыграло вничью контрольный матч против сборной Иордании"Динамо" сыграло вничью контрольный матч против сборной Иордании
Скандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мираСкандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мира
Побит мировой рекорд в толкании ядра, державшийся с прошлого векаПобит мировой рекорд в толкании ядра, державшийся с прошлого века
"Рома" начала переговоры о нападающем сборной Украины. Футбол"Рома" начала переговоры о нападающем сборной Украины. Футбол
"Барселона" стоит на пороге финансового краха: у клуба более €1 млрд долга. Футбол"Барселона" стоит на пороге финансового краха: у клуба более €1 млрд долга. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
УАФ оштрафовала президента киевского "Динамо" Суркиса на 50 тыс. гривен за интервью. ФутболУАФ оштрафовала президента киевского "Динамо" Суркиса на 50 тыс. гривен за интервью. Футбол
Мотогонщика ввели в кому из-за травмы головы, полученной на "Дакаре"Мотогонщика ввели в кому из-за травмы головы, полученной на "Дакаре"
Ультрас "Динамо" заявили, что клуб сейчас приносит больше позора, чем положительных эмоцийУльтрас "Динамо" заявили, что клуб сейчас приносит больше позора, чем положительных эмоций
Суркис рассказал о зимней трансферной политике "Динамо". ФутболСуркис рассказал о зимней трансферной политике "Динамо". Футбол
Вице-президент УАФ заявил, когда нужно ждать результатов апелляции CAS на матч Швейцария - Украина. ФутболВице-президент УАФ заявил, когда нужно ждать результатов апелляции CAS на матч Швейцария - Украина. Футбол
РоSSийская многократная олимпийская чемпионка заявила, что употребляла допингРоSSийская многократная олимпийская чемпионка заявила, что употребляла допинг
Сабо заявил, что будет болеть против "Динамо" в матче с "Ференцварошем"Сабо заявил, что будет болеть против "Динамо" в матче с "Ференцварошем"
Президент Швейцарского футбольного союза заявил о невозможности сыграть с Украиной в 2021 годуПрезидент Швейцарского футбольного союза заявил о невозможности сыграть с Украиной в 2021 году
Член сборной РоSSии по боксу избил другого боксера в поезде: спортсмен впал в комуЧлен сборной РоSSии по боксу избил другого боксера в поезде: спортсмен впал в кому
Гутцайт: 2,8 млрд грн предусмотрено в госбюджете на подготовку к Олимпийским играмГутцайт: 2,8 млрд грн предусмотрено в госбюджете на подготовку к Олимпийским играм
Последние новости
Подгружаем последние новости