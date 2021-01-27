Суркис заявил, кому готов продать "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что продаст клуб только тому человеку, который будет серьезно к нему относиться.

"Что может меня заставить уйти с поста президента "Динамо"? Вот если вы сейчас скажете, что захотите порулить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите порулить, наверное, я не пойду", - заявил Суркис в интервью gordonua.com.

"Если у вас есть смелость порулить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто порулить, поболтать и развалить ... Пока я жив, я развалить "Динамо" не дам. Готов ли я продать "Динамо"? Если я буду понимать, что человек, который купит "Динамо", сделает не так, как сделал Курченко для "Металлиста", - подчеркнул президент клуба.

Кроме того, Суркис заявил, что он мечтает обыграть "Шахтер" на "Донбасс Арене".

"У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из лучших арен, которые есть в Украине, на "Донбасс Арену", и обыграть там "Шахтер". При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их. Я мечтаю, чтобы донецкий "Шахтер" отправился в свой регион", - добавил хозяин "Динамо".

При этом он отметил, что был сначала против того, чтобы "горняки" свои домашние матчи проводили на "Олимпийском".

"Меня обвиняют, например, в том, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве , и я дал возможность использовать центральный стадион. Я ничего никому не давал. Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что теперь нам трудно эксплуатировать поле", - приводит свои аргументы Суркис.