У "Динамо" есть шансы провести матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" со зрителями. Футбол

Все зависит от положительной динамики спада пандемии в Киеве.

У "Динамо" есть шансы провести матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" со зрителями
Фото: koloskovalivka.com

16 февраля в Киеве "Динамо" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге".

С учетом улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине в целом, столичный клуб в ближайшее время не исключает возможности обратиться к киевской власти, чтобы позволить болельщикам частично заполнить арену НСК "Олимпийский", сообщает Meta-ratings.com.ua.

Отметим, что 18 августа прошлого года техногенная комиссия столицы запретила доступ зрителей во время проведения футбольных матчей в Киеве до стабилизации эпидемической ситуации. После этого в октябре как исключение УАФ было выдано разрешение на проведение в столице трех матчей национальной и молодежной сборных страны с участием ограниченного (до 30%) количества зрителей.

Ранее УЕФА также позволил допускать зрителей на матчи под своей эгидой в количестве не более 30 процентов от вместимости арен. При этом подчеркивается, что сначала такое разрешение клубы должны получить от местных властей.

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