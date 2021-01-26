"Барселона" стоит на пороге финансового краха: у клуба более €1 млрд долга. Футбол

Для каталонцев все может закончиться катастрофой.

"Барселона" опубликовала годовой финансовый отчет, в котором отметила серьезное ухудшение экономического положения клуба, сообщает издание Goal.

Так, в отчете указано, что долг достиг €1,2 млрд, в частности краткосрочный - €730 млн.

При этом отмечено, что самая большая статья расходов клуба - это фонд заработной платы, который составляет 74% бюджета клуба. После начала пандемии эта ситуация уже привела к переговорам с футболистами об отсрочке выплат.

Кроме того, примерно десятую часть общего долга составляет дебиторская задолженность другим клубам за трансферы - €126 млн. Например, каталонцы сих пор полностью не рассчитались с "Ливерпулем" за Филипе Коутиньо - должны 29 млн, еще 16 млн "блаугранас" должны заплатить "Аяксу" за Френки де Йонга, 21 млн - "Гремио" за Артура, 11 млн - "Баварии" за Артуро Видаля, а также 10 млн - "Бордо" за Малкома.

При этом последних трех уже нет в команде. Погасить эти долги клуб обязан до конца этого финансового года - 30 июня.

Также сообщается, что сезон-2019/20 клуб завершил с чистым убытком в размере €488 млн.

Указано, что "Барселона" ведет переговоры со своими кредиторами о пролонгации договоров, ссылаясь на существенное влияние коронавируса на клубный бюджет. Некоторые кредиторы согласились, с другими идут переговоры по поводу графика выплат.

Ожидалось, что возвращение болельщиков принесет клубу €56 млн в этой кампании. Однако поскольку сейчас это не предполагается, похоже, что план не будет реализован.

На фоне серьезных финансовых проблем клуба в прошлом году ушел в отставку президент "Барселоны" Жосеп Бартомеу. Выборы нового главы должны состояться 7 марта.