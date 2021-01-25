"Рома" начала переговоры о нападающем сборной Украины. Футбол

Паулу Фонсека заинтересован в Романе Яремчуке.

"Рома" начала переговоры о нападающем сборной Украины
Роман Яремчук
Фото: ФК "Гент"

Форвардом "Гента" и сборной Украины Романом Яремчуком предметно заинтересовалась "Рома", которую возглавляет бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, сообщает voetbal24.be.

Римский клуб вступил в переговоры о 25-летнем футболисте и рассчитывает закрыть сделку до закрытия зимнего трансферного окна.

"Волки" выразили готовность заплатить за Романа €12 млн, однако "Гент" отклонил первое предложение "Ромы" и намерен выручить с продажи игрока большую сумму.

Об интересе "Ромы" к Яремчуку стало известно в декабре прошлого года.

Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года, а до этого защищал цвета киевского "Динамо". В сборной Украины Роман дебютировал в 2018 году.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Бельгии, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

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