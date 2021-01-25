Новостей.COM ⇒
2021-01-25
"Динамо" сыграло вничью контрольный матч против сборной Иордании
Киевляне проводят тренировочный сбор в ОАЭ.
Накануне "Динамо" сыграло в нулевую ничью в контрольном матче со сборной Иордании на сборе в ОАЭ.
90 минут матча игроки команд создали ряд голевых моментов, но не сумели их реализовать.
Команда Мирчи Луческу не пропускает второй матч подряд на сборах в ОАЭ. До этого "Динамо" победило чемпиона Беларуси - солигорский "Шахтер" - 2:0.
Сегодня динамовцы Киева завершают первый сбор и возвращаются в столицу Украины.