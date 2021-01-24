Скандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мира

В Лахти произошел неприятный инцидент.

Скандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мира
Фото: скриншот

Скандалом завершилась мужская эстафетная гонка 4х7,5 км на этапе Кубка мира по лыжам в финском Лахти.

До последних метров дистанции за серебряные медали соревновались сборные Финляндии и РоSSии-1.

На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал лидера роSSийской сборной, обладателя "Большого хрустального глобуса" Александра Большунова, то отмахнулся и ударил его палкой, а после гонки врезался в соперников.

За неспортивное поведение роSSийская команда с Большуновым была дисквалифицирована. При этом россияне все равно завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая роSSийская команда.

По сообщению championat.com, Большунов извинился перед финскими лыжниками за неспортивное поведение на финише.

А "золото" с большим отрывом завоевала сборная Норвегии.

Кубок мира. Лахти (Финляндия), мужчины

  1. Норвегия - 1:07.56,8
  2. Финляндия +40,9
  3. РоSSия-2 +1.07,2
  • РоSSия-1 +42,1 DSN

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