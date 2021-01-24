Порье всех шокировал, нокаутировав Макгрегора на UFC 257
Второй раунд оказался роковым для ирландца.
Дастин Порье
Фото: twitter.com/ufc
В Абу-Даби на "Бойцовском острове" прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 257, главным событием которого стал бой в легком весе между бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором (22-4) и экс-временным чемпионом в легком весе Дастином Порье (26-6).
Досрочную победу нокаутом одержал Порье.
Первый раунд прошел примерно в равной борьбе, с некоторым преимуществом Макгрегора.
А в середине второго раунда Дастин неожиданно для соперника взвинтил темп. Конор к такому развитию событий оказался не готов, удары стали прилетать практически отовсюду. И один из них сбил ирландца с ног. Порье бросился добивать Макгрегора в партере, и рефери остановил бой.
Фото: UFC
Конор Макгрегор
Таким образом, американец вернул долг ирландцу - Конор и Дастин провели первый бой друг с другом 27 сентября 2014 года, тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.
Лучшие моменты UFC 257: главный бой Порье vs Макгрегор 2 - с 2:45 трансляции.
После боя Конор заявил, что удары Порье по его голени были очень сильными.
Доказательством этого стало то, что ирландец покинул свою раздевалку после поединка с помощью костыля.